Аудитория Олимпиады-2026 на Okko составила около 8 миллионов зрителей

"Олимпиаду в Okko посмотрели около 8 миллионов зрителей!
Okko стал первым в мире стриминговым сервисом, полностью и эксклюзивно показавшим Олимпийские игры на национальном рынке. Олимпиада стала драйвером роста сервиса: аудитория спорта в Okko выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза.
Во время ОИ Okko обновил рекорд дневной аудитории сервиса — показатель вырос сразу на 25% по сравнению с предыдущим максимумом в день финала Лиги чемпионов.
Самыми популярными видами спорта ОИ по охвату пользователей стали фигурное катание, на которое пришлось около трети всего времени просмотра Олимпиады, а также хоккей, кtрлинг, лыжные гонки и биатлон", — говорится в сообщении сервиса.