Ирина Роднина: «Считаю правильным запрет критики судей. Этика в нашем деле должна присутствовать»

"У нас и раньше был запрет на критику судей, по крайней мере в то время, когда я выступала. Я ни разу, в том числе и в нынешнее время, не высказывалась по поводу судей в фигурном катании, я не обсуждаю оценки. Для меня ничего нового в этом нет. Я считаю правильным запрет критики судей, который ISU хочет ввести официально.