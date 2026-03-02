Ирина Роднина: «Считаю правильным запрет критики судей. Этика в нашем деле должна присутствовать»

"У нас и раньше был запрет на критику судей, по крайней мере в то время, когда я выступала. Я ни разу, в том числе и в нынешнее время, не высказывалась по поводу судей в фигурном катании, я не обсуждаю оценки. Для меня ничего нового в этом нет. Я считаю правильным запрет критики судей, который ISU хочет ввести официально.
Этика в нашем деле должна присутствовать. При этом в фигурном катании все больше появляется правил по защите судей и судейства, а не по защите спортсменов и тренеров. Хотелось бы, чтобы ISU, решая один вопрос, не забывал о другом", — сказала Роднина.