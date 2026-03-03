Загитова посетила строительство своей школы фигурного катания в Казани: видео

По словам спортсменки, открытие объекта состоится в конце лета. Ранее стало известно, что его стоимость обойдется примерно в 1,3 миллиарда рублей.
«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства. Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию — этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» — написала Загитова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше