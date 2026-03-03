Медведева назвала главную мотивацию от мамы во время занятий фигурным катанием

— Что меня вдохновляло в фигурном катании? После тренировки, на которой я то ли схалтурила где-то, то ли плохо тренировалась и не очень себя вела, меня мама посадила на стул и говорит: «Жень, у нас небольшая семья — ты, я и бабушка. Я, говорит, работаю на двух, на трех работах. Зарабатываю денежку для того, чтобы обеспечивать себя, тебя, бабушку, чтобы нам было во что одеваться, чтобы нам было что кушать на завтрак, на обед и на ужин. Бабушка следит за домом, возит тебя на тренировки, готовит, убирает, гуляет с собаками, обустраивает быт. И вот в таких маленьких семьях всегда важно, чтобы у каждого была своя роль».