Лучший юниор Тутберидзе лишил болельщиков десерта: Федотов упал в короткой финала ГП. Лазарев уже в 8 баллах

Да, пока в юниорской фигурке все стабильно лишь у одного спортсмена. Лев Лазарев продолжает доказывать, что он истинный лидер сборной. Еще и морально ему пришлось непросто: выходить на лед после череды ошибок соперников, когда напряжение зашкаливает. Но он собрался, обуздал нервы и выдал почти идеал. На высокой скорости, вдохновенно и уже как-то своего рода по-мастерски Лев выполнил запланированный контент, получив 85,36 балла за этот прокат. В сезоне у него бывало и на пару десятых повыше, но это если придираться. В целом же результат впечатляет, как и всегда. С приличным отрывом от соперников Лев устремляется к очередному титулу в карьере.