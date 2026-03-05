Лучший юниор Тутберидзе лишил болельщиков десерта: Федотов упал в короткой финала ГП. Лазарев уже в 8 баллах

В Челябинске последними в борьбу за медали финала Кубка Федерации вступили юноши. Уже на протяжении нескольких сезонов ключевым сюжетом этой дисциплины является противостояние двух уникальных одиночников — Арсения Федотова и Льва Лазарева. Всякий раз они сменяли друг друга на верхней ступени пьедестала, мотивируя себя и соперников усложняться. Только вот в последнее время успех все чаще оставался на стороне Лазарева, пока Федотов боролся с нагрянувшим пубертатом. Так кто же ведет в этой дуэли на этот раз, по крайней мере, по итогам первого сегмента?..
Но начнем мы с другой битвы, которая незримо шла в этом сезоне. Это разборки за 3-ю позицию в сборной — место в призовой тройке, которое все эти годы на фоне разборок Федотова и Лазарева оказывалось как бы в тени. Так вот нередко нога в ногу на стартах текущего соревновательного отрезка приезжали Герман Ленков и Глеб Ковтун. И складывается ощущение, что груз ожиданий и амбиций оказался неподъемным для юных фигуристов. В полной мере прокат не удался на челябинском льду ни одному из них.
Открывал программу соревнований ученик Алексея Мишина Ленков. В прыжковой части он сдюжил, но на непрыжковых элементах начал терять уровни и опаздывать в музыку. Как итог, вращение Герман завершил секунд на десять позже финальных аккордов — в тайминг он попал, так что дедакшн не получил, но по надбавкам и второй оценке потерял изрядно. 78,05 балла — лишь 5-й результат, который оставляет шансы на борьбу за медали, но делает ее крайне сложной.
Но у его соперника ситуация развернулась еще более разочаровывающе. Ковтун, к слову, действующий бронзовый призер первенства России, и вовсе завершил первый день лишь на 11-й позиции. Ошибки посыпались одна за другой, фатальной же стоит считать жуткий недокрут на грани с бабочкой на тулупе. Кажется, Герман теряет реальные шансы на медальную борьбу, хотя теоретически в произвольной может случиться что угодно, но для этого нужно выдавать прокат жизни.
Напротив, неожиданный камбэк в элиту юниорской фигурки осуществил Макар Солодников, бронзовый призер прошлогоднего первенства России. У него наконец получилось эффектно представить своего «Гладиатора». Эмоциональный накал, попадание в образ, чистота исполнения прыжков — все сложилось. Единственное, чего не хватило — скорости и выверенности на дорожке шагов, за которую арбитры поставили лишь 2-й уровень. Но даже так представитель пермской школы выдал достойный прокат и закрепился в топ-4 после короткой программы с 78,61 балла.
Виртуальную бронзу после первого дня взял Алдар Самбуев. Ученику Екатерины Моисеевой в этом сезоне уже не раз покорялась именно короткая программа — стильная, яркая, дерзкая. Увы, конкретно этот прокат нельзя причислить к числу лучших в карьере. Ранее Самбуев уже пробивал отметку в 80 баллов, здесь же до гроссмейстерской оценки ему немного не хватило. Лишь 78,64 балла показало табло как следствие грубой ошибки — недокрута на каскаде лутц-тулуп. Притом спортсмен даже в микст-зоне признал, что прокат не покорился ему на все сто. В любом случае место в предварительной тройке — это уже неплохо. Пусть теперь отступит проклятие произвольной программы, и по максимуму все удастся и там.
На 2-й позиции же довольно сенсационно расположился самый взрослый участник турнира — Макар Лукин из группы Виктории Буцаевой. Чистый прокат и практически все четвертые уровни на непрыжковой составляющей позволили ему преодолеть ту самую «мастерскую» планку в 80 баллов. 81,15 балла — «серебряный» результат дня, о котором сам фигурист, вероятно, и не мечтал накануне старта. Техничность, четкость и довольно высокие компоненты выдвинули его в перечень реальных претендентов на медали. Чтобы не упустить ее, необходимо выдавать сопоставимый уровень и в произвольной.
Что пошло не так, и кто вылетел из дуэли Лазарев против Федотова? Увы, продолжает оставаться роковым турниром финал Кубка Федерации для Арсения. Как и год назад, уже после первого дня он откатился довольно далеко. Притом тройной аксель — самый дорогой и сложный элемент в прокате — покорился без проблем. Сбой произошел на прыжке, который он в этом сезоне показывал в максимально возможном варианте с четырьмя обороте — на риттбергере. В фазе полета Федотов раскрылся, сделал бабочку и вдобавок упал. Ужасная неожиданность — иначе не сказать… Потеря элемента при качественном исполнении всего остального стоила дорого: он лишь 6-й с 77,66 балла, в 8 баллах от Лазарева.
Да, пока в юниорской фигурке все стабильно лишь у одного спортсмена. Лев Лазарев продолжает доказывать, что он истинный лидер сборной. Еще и морально ему пришлось непросто: выходить на лед после череды ошибок соперников, когда напряжение зашкаливает. Но он собрался, обуздал нервы и выдал почти идеал. На высокой скорости, вдохновенно и уже как-то своего рода по-мастерски Лев выполнил запланированный контент, получив 85,36 балла за этот прокат. В сезоне у него бывало и на пару десятых повыше, но это если придираться. В целом же результат впечатляет, как и всегда. С приличным отрывом от соперников Лев устремляется к очередному титулу в карьере.
Не увидели мы в Челябинске парад безупречных прокатов. Юношей одолевают нервы, и даже лидеры не застрахованы от досадных срывов. Но в произвольной программе — с отсутствием ограничений на исполнение многооборотных элементов и, соответственно, разительной разнице в тактиках — ставки будут только повышаться.
Александра Милюкова