Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации).
Челябинск.
Девушки.
Произвольная программа.
Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Агата Морозова.
2. Агата Петрова.
3. София Сарновская.
4. Елизавета Лабутина.
5. Лидия Плескачева.
6. Диана Мильто.
Вторая разминка.
7. Софья Смагина.
8. Майя Сарафанова.
9. Арина Ореховская.
10. Алена Принева.
11. Виктория Стрельцова.
12. София Дзепка.
После короткой программы.
1. София Дзепка — 72,91.
2. Виктория Стрельцова — 71,22.
3. Алена Принева — 67,86.
4. Арина Ореховская — 66,16.
5. Майя Сарафанова — 65,31.
6. Софья Смагина — 64,43.
7. Диана Мильто — 64,41.
8. Лидия Плескачева — 62,99.
9. Елизавета Лабутина — 61,72.
10. София Сарновская — 58,88.
11. Агата Петрова — 57,86.
12. Агата Морозова — 55,78.
Расписание финала Гран-при России в Челябинске.