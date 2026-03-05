Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами

6 марта юноши представят произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. После короткой лидирует Лев Лазарев.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации).

Челябинск.

Юноши.

Произвольная программа.

Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Роман Хамзин.

2. Глеб Ковтун.

3. Илья Мальков.

4. Артем Федотов.

5. Александр Семков.

6. Ильяс Халиуллин.

Вторая разминка.

7. Арсений Федотов.

8. Герман Ленков.

9. Макар Солодников.

10. Алдар Самбуев.

11. Марк Лукин.

12. Лев Лазарев.

После короткой программы.

1. Лев Лазарев — 85,36.

2. Марк Лукин — 81,15.

3. Алдар Самбуев — 78,64.

4. Макар Солодников — 78,61.

5. Герман Ленков — 78,05.

6. Арсений Федотов — 77,66.

7. Ильяс Халиуллин — 77,36.

8. Александр Семков — 77,30.

9. Артем Федотов — 76,44.

10. Илья Мальков — 75,35.

11. Глеб Ковтун — 70,84.

12. Роман Хамзин — 67,38.

Расписание финала Гран-при России в Челябинске.