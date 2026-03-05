Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации).
Челябинск.
Юноши.
Произвольная программа.
Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Роман Хамзин.
2. Глеб Ковтун.
3. Илья Мальков.
4. Артем Федотов.
5. Александр Семков.
6. Ильяс Халиуллин.
Вторая разминка.
7. Арсений Федотов.
8. Герман Ленков.
9. Макар Солодников.
10. Алдар Самбуев.
11. Марк Лукин.
12. Лев Лазарев.
После короткой программы.
1. Лев Лазарев — 85,36.
2. Марк Лукин — 81,15.
3. Алдар Самбуев — 78,64.
4. Макар Солодников — 78,61.
5. Герман Ленков — 78,05.
6. Арсений Федотов — 77,66.
7. Ильяс Халиуллин — 77,36.
8. Александр Семков — 77,30.
9. Артем Федотов — 76,44.
10. Илья Мальков — 75,35.
11. Глеб Ковтун — 70,84.
12. Роман Хамзин — 67,38.
Расписание финала Гран-при России в Челябинске.