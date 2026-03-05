Ричмонд
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы

6 марта пары выступят с короткими программами в финале Гран-при России в Челябинске.

Источник: Спортс"

Финал Гран-при России по фигурному катанию.

Челябинск.

Пары.

Короткая программа.

Начало — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.

Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Таисия Щербинина — Артем Петров.

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов будет добавлен после жеребьевки.