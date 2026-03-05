Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы

Финал Гран-при России по фигурному катанию.
Челябинск.
Пары.
Короткая программа.
Начало — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Вероника Меренкова — Даниль Галимов.
Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
Таисия Щербинина — Артем Петров.
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов будет добавлен после жеребьевки.