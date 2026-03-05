Ричмонд
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы

6 марта дуэты выступят с ритм-танцами в финале Гран-при России в Челябинске.

Источник: Спортс"

Финал Гран-при России по фигурному катанию.

Челябинск.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.

Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

Анна Коломенская — Артем Фролов.

Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов.

Александра Степанова — Иван Букин.

Елизавета Шичина — Павел Дрозд.

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов будет добавлен после жеребьевки.

Расписание финала Гран-при России в Челябинске.