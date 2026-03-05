Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы

Финал Гран-при России по фигурному катанию.
Челябинск.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.
Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
Анна Коломенская — Артем Фролов.
Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов.
Александра Степанова — Иван Букин.
Елизавета Шичина — Павел Дрозд.
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов будет добавлен после жеребьевки.
Расписание финала Гран-при России в Челябинске.