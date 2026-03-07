Алексей Текслер открыл финал Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске

В челябинской арене «Трактор» состоялась церемония открытия финала Гран-при России по фигурному катанию. В ней принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генсекретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Южноуральская столица в очередной раз стала площадкой для проведения статусных соревнований всероссийского уровня, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
«Мы с большим удовольствием проводим такие мероприятия по фигурному катанию, потому что это по-настоящему любимый вид спорта. Я бы даже сказал, что это наше национальное достояние», — подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор поблагодарил Федерацию фигурного катания за доверие и возможность провести финал Кубка России на челябинской земле. Александр Коган, в свою очередь, отметил вклад региональных властей в развитие вида спорта.
Финал Гран-при станет кульминацией насыщенного сезона, которому предшествовали шесть этапов юниорской серии Гран-при и пять этапов среди взрослых спортсменов. На лед арены «Трактор» выйдут сильнейшие фигуристы страны во всех олимпийских дисциплинах: одиночное катание (мужчины и женщины), парное катание, танцы на льду.
Спортсменам предстоит разыграть четыре комплекта наград. Кстати, медали — гордость турнира — их изготовили мастера из Златоуста. Уникальные награды украшены подвижным вращающимся элементом в центре, а в их дизайн заложен символичный силуэт подковы.
С 4 по 6 марта на этой же площадке проходил Кубок Федерации среди юниоров, где юные звезды фигурного катания продемонстрировали высокий уровень мастерства. Теперь эстафету приняли взрослые спортсмены, готовые побороться за главные награды сезона. Вчера, 6 марта, короткую программу и ритм-танец исполнили представители парного катания и танцев на льду.