Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник стал победителем короткой программы в одиночном катании в финале Гран-при России. Турнир проходит в Челябинске.
За свое выступление Гуменник получил 103,62 балла. Второе место занимает Николай Угожаев (99,53 балла), третье — Владислав Дикиджи (98,92).
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. На Олимпиаде в Италии спортсмен занял шестое место.
Произвольную программу фигуристы представят 9 марта.
