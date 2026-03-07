Ричмонд
Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России

Он набрал 103,62 балла.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник стал победителем короткой программы в одиночном катании в финале Гран-при России. Турнир проходит в Челябинске.

За свое выступление Гуменник получил 103,62 балла. Второе место занимает Николай Угожаев (99,53 балла), третье — Владислав Дикиджи (98,92).

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. На Олимпиаде в Италии спортсмен занял шестое место.

Произвольную программу фигуристы представят 9 марта.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
