Кондратюк рассказал, что смотрел Олимпиаду-2026 вместе с Бин Дунь Дунем

ЧЕЛЯБИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк смотрел Олимпийские игры 2026 года вместе с талисманом Игр-2022 Бин Дунь Дунем. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян по итогам олимпийских соревнований в одиночном катании заняли шестое место. Победителем Игр-2026 стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«Смотрел Олимпиаду, почти все фигурное катание посмотрел. Из забавного — когда я смотрел Игры дома в спальне, у меня там телевизор, специально принес в эту комнату Бин Дунь Дуня с награждения, чтобы он там стоял и на удачу ребятам был, — рассказал Кондратюк, — Мне показалось, вдруг это им поможет, что будет смотреть на телевизор и переживать за Аделию [Петросян] и Петю [Гуменника]. Было нервно смотреть, волнительно. Переживал за них. Не понаслышке знаю, каково это выступать на Олимпийских играх».
"Кто удивил? Миша Шайдоров — легенда. Тот случай, когда человек сделал все, все звезды сошлись в тот день. Это победа, которая станет частью истории фигурного катания за счет всех факторов, которые сложились, — отметил спортсмен.
Кондратюк также оценил организацию соревнований в Челябинске. В финале Гран-при России фигурист занимает пятое место после короткой программы, набрав 95,92 балла.
«Эмоции замечательные. Прокат хороший. Была небольшая оплошность после каскада. Но, наверное, при определенных вводных данных я рад, что все так, как есть, — поделился Кондратюк. — Я обожаю Челябинск, уже здесь пятый раз точно, всегда очень тепло встречают. Организация — это знак качества».