Кондратюк рассказал, что смотрел Олимпиаду-2026 вместе с Бин Дунь Дунем

«Смотрел Олимпиаду, почти все фигурное катание посмотрел. Из забавного — когда я смотрел Игры дома в спальне, у меня там телевизор, специально принес в эту комнату Бин Дунь Дуня с награждения, чтобы он там стоял и на удачу ребятам был, — рассказал Кондратюк, — Мне показалось, вдруг это им поможет, что будет смотреть на телевизор и переживать за Аделию [Петросян] и Петю [Гуменника]. Было нервно смотреть, волнительно. Переживал за них. Не понаслышке знаю, каково это выступать на Олимпийских играх».