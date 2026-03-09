Тарасова: «У Гуменника был просто гениальный прокат. Мы можем гордиться, что у нас в стране есть такие мальчики»

Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России, набрав 199,54 балла за произвольную программу (103,62 — в короткой) и 303,16 балла в сумме. Второе место занял Евгений Семененко (286,97 (98,52+188,45) балла), третьим стал Николай Угожаев (286,47 (99,53+186,94) балла).
"У мальчиков все прокаты были изумительные и максимальные. А у Пети Гуменника был просто гениальный прокат. Мы можем гордиться, что у нас в стране есть такие мальчики.
Ошибки Дикиджи? Связываю их с большой сложностью его программ. Он в этом году с ней иногда справляется, а иногда — нет. Дикиджи обязательно вернется на свои позиции. Он один из наших ведущих одиночников. Дикиджи мне сильно нравится, поэтому очень верю в него", — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.