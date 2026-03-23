Некоторые фигуристы до сих пор не могут покинуть Санкт-Петербург

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ряд фигуристов сборной России до сих пор не может отправиться из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили РИА Новости, что в воскресенье вечером на фоне массовой отмены рейсов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга фигуристы из Москвы не смогли улететь домой после Кубка Первого канала. Часть из них вернулась в гостиницу, перебронировав билеты на следующий день, некоторые отправились в Москву на поезде. В понедельник аэропорт Пулково все еще не нормализовал работу, большинство рейсов в Москву, как следует из информации на онлайн-табло, либо отменены, либо задержаны.
«Некоторые фигуристы до сих пор не смогли отправиться в Москву и остаются в Санкт-Петербурге. Кто-то собирается отправиться самолетом после нормализации расписания, кто-то планирует уехать на поезде», — сообщил РИА Новости источник.
Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге
Во второй половине воскресенья аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге несколько раз закрывался на прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности. Было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву.