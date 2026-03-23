Некоторые фигуристы до сих пор не могут покинуть Санкт-Петербург

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили РИА Новости, что в воскресенье вечером на фоне массовой отмены рейсов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга фигуристы из Москвы не смогли улететь домой после Кубка Первого канала. Часть из них вернулась в гостиницу, перебронировав билеты на следующий день, некоторые отправились в Москву на поезде. В понедельник аэропорт Пулково все еще не нормализовал работу, большинство рейсов в Москву, как следует из информации на онлайн-табло, либо отменены, либо задержаны.