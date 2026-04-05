Туктамышева о своем номере на «Русском вызове»: «Я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. У нас до сих пор не принят закон, и меня это беспокоит»

Туктамышева заняла 12-е место по итогам голосования жюри и зрителей. Видео ее номера опубликовано на сайте Первого канала.
"Когда я услышала новый альбом Rosalia, особенно трек Berghain, я сразу решила, что обязательно поставлю номер под эту музыку. Там очень сильный вокал, песня невероятно проникновенная.
А когда вслушалась в слова песни — придумала и идею номера: я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. В песне поется про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: I"ll f**k you till you love me). И эти слова засели у меня в голове.
Я пришла к Илье Авербуху с предложением сделать социальный номер — на тему, о которой обычно не говорят.
В эфире номер объявили как номер про токсичные отношения, но проблема домашнего насилия гораздо более серьезная. Не все понимают разницу, но она есть — и она огромная.
У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит…
Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всем мире женщины боятся говорить об этом — потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на нее все закрывают глаза — и мне кажется это очень несправедливым.
Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали был невидимыми. Они имеют право быть услышанными — и имеют право на защиту.
Конечно, я понимала, что эта тема не совсем в стилистике шоу-турнира. Но эта проблема кажется мне действительно очень серьезной, поэтому я решила, что это мой шанс привлечь к ней внимание.
Мне было важно об этом сказать — тем способом, которым я умею. О сложных темах надо говорить — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь", — написала Туктамышева в телеграм-канале.
На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму.