Сихарулидзе о «Русском вызове»: «Уверен, что со временем турнир может стать международным и станет еще интереснее для зрителей по всему миру»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает, что турнир шоу-программ «Русский вызов» может стать международным.

Источник: Спортс‘’

На турнире шоу-программ в Санкт-Петербурге победил Петр Гуменник, второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третье — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что турнир шоу-программ с участием как действующих спортсменов, так и завершивших карьеру чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр проводится только в России. Но за “Русским вызовом” внимательно следят не только в нашей стране, но и за рубежом.

Формат, где помимо номеров есть оценки и определяется победитель, нравится зрителям и вызывает активное обсуждение. Мы открыты к международному формату и с радостью пригласили бы зарубежных фигуристов. Уверен, что со временем турнир может стать международным и станет еще интереснее для зрителей по всему миру.

В этом году турнир прошел на ура. Номера затрагивали важные темы — семью, отношения, было много романтики. Особенным моментом стало то, что прямо во время шоу Владимир Морозов узнал, что станет отцом — это придало происходящему дополнительную эмоциональность.

Были представлены и национальные номера — в русском национальном стиле или, например, татарском в исполнении Алины Загитовой. Для нашей огромной страны это имеет особенное значение. Отдельно отмечу номер Матвея Ветлугина, посвященный паралимпийцам — тронул буквально до слез, зал аплодировал стоя.

Все это многообразие создало теплую атмосферу, и при этом в программах был заложен глубокий смысл, который зрители считывали через язык фигурного катания", — сказал Сихарулидзе.

