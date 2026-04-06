Траньков: «Больше не даю комментариев прессе о фигурном катании»

Напомним, что вчера Траньков высказался об оценках на «Русском вызове»: «Когда люди на 20 лет младше ставят мне оценки, это вряд ли имеет для меня значение».
«Столько вещей снова входят в моду… Жду не дождусь, когда мораль, уважение и интеллект снова станут трендами.
У меня для вас две новости. Первая: теперь это единственный частично активный аккаунт в соцсетях, больше меня нигде либо нет, либо я не использую аккаунт. Вторая: я больше не даю комментарии о ФК пишущей прессе, в связи с чем прошу больше меня не беспокоить звонками и уважать мое решение и личное пространство.
П. С.: Решение взвешенное и умиротворенное», — написал Траньков на своей странице в социальной сети.