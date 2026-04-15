Татьяна Тарасова попала в реанимацию, сообщил источник

Татьяна Тарасова попала в реанимацию, критический момент миновал.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в реанимации под наблюдением врачей, критический момент миновал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — заявил источник.

Тарасовой 79 лет. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Ирина Моисеева/Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.