Племянник Татьяны Тарасовой сообщил, что она идет на поправку

Заслуженный тренер СССР находится в больнице из-за последствий ОРВИ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает идти на поправку. Об этом ТАСС сообщил ее племянник Алексей Тарасов.

Ранее он рассказал ТАСС, что Тарасова находится в больнице. Источник сообщил ТАСС, что причиной госпитализации стали последствия ОРВИ.

«Она идет на поправку», — сказал Тарасов.

Тарасовой 79 лет, она является мастером спорта СССР международного класса. В 1975 году ей было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Она была тренером олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, Оксаны Грищук и Евгения Платова. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.