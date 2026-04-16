Татьяна Тарасова попала в реанимацию: что известно на данный момент. Даже Роднина готова помочь

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была в нашем фигурном катании всегда. Сначала выступала в роли действующей спортсменки, затем перешла на тренерскую работу и вывела свое имя в мировую элиту. После завершения активной тренерской деятельности Татьяна Анатольевна продолжает консультировать фигуристов, вместе с этим она стала комментатором. Также ей очень любят звонить журналисты: не проходит и дня, чтобы в лентах новостей не появилось мнения заслуженного тренера о том или ином событии.
Вчера весь мировой интернет облетела страшная новость: Тарасова — в реанимации. Согласно данным РИА Новости, критический момент уже позади, сейчас Татьяна Анатольевна в сознании. Но из-под надзора врачей тренера пока не отпускают.
Племянник Тарасовой Алексей сообщил о положительной динамике: «Она пока в больнице, лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все хорошо» (ТАСС). Несколько часов спустя он добавил, что его тетя «идет на поправку».
О произошедшем высказались многие — даже трехкратная чемпионка Игр Ирина Роднина:
«Пожелала бы Татьяне Тарасовой бороться за свое здоровье. Она человек с сильным характером и хорошей волей. Болезнь любого человека — это плохо. Как еще это может восприниматься? Человеку плохо, значит человеку нужна помощь.
Я готова помочь Тарасовой, если это потребуется. Думаю, любой готов оказать помощь и поддержку, если это в его силах. А что вы хотели услышать? Что я останусь в стороне и буду наблюдать?» (Sport24).
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова:
«Желаю здоровья Татьяне Анатольевне. Мы всегда переживаем, когда происходит подобное с такими прекрасными людьми. Если нужна будет наша помощь, то мы все включимся и поможем. И ученики ее тоже всегда готовы помочь. Думаю, врачи со всем справятся. Порой в таких ситуациях лучше не лезть и довериться врачам. Слава Богу, что обошлось» («Советский спорт»).
Многократный призер Евро Максим Ковтун:
«Конечно, переживаем, я очень жду, когда будет связь с кем-то, чтобы узнать о состоянии. Надеюсь, что все будет хорошо» (ТАСС).
Заслуженный тренер России Александр Жулин:
«Я знаю, что Татьяна Анатольевна Тарасова попала в больницу. И желаю ей скорейшего выздоровления» (РИА Новости).
Международный союз конькобежцев (ISU):
«ISU желает Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления. В этот момент наши мысли с ней и ее семьей» (Sport24).