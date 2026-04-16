Туктамышева о Лью: «Не все зарубежные спортсменки такие. Если нет стабильности, невозможно выйти и насладиться прокатом»

Я довольно спокойно это приняла и поняла, что у меня свой путь. В какой-то момент становится важнее найти внутренний стержень и делать свой максимум. Если все время держаться за идею «я должна быть первой», то очень легко сдаться. А когда ты работаешь над тем, чтобы быть лучшей версией себя, опора оказывается гораздо устойчивее. После чистого проката тебе самой нравится, как ты выглядишь на льду. Это дает энергию двигаться дальше, даже если ты заняла второе, третье или четвертое место.