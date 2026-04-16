Туктамышева о работе с детьми: «Это совершенно другое поколение. На них не нужно кричать во многом потому, что они сами настроены работать»

— В конце 2025-го вы стали работать тренером совместно с вашим наставником Алексеем Мишиным. Вы говорили, что пробуете взаимодействовать со спортсменами «от доверия», а не от давления. Как это реализовать на практике?
— Сегодня дети другие. Мне кажется, они не позволят общаться с собой так, как это делали тренеры раньше. Мир меняется, и это отражается на всем, в том числе на тренировочном процессе. Конечно, отдельные случаи [насилия] по-прежнему бывают, но это скорее исключение.
Сейчас мы работаем с детьми семи-девяти лет, и это совершенно другое поколение. На них не нужно кричать во многом потому, что они сами настроены работать. Возможно, нам просто повезло с учениками: они очень старательные, и с ними действительно приятно заниматься. Когда у ребенка что-то не получается, я не давлю, а стараюсь найти решение. Пробую разные подходы — иногда пять и больше способов, — чтобы объяснить, как выполнить элемент и помочь ему справиться.
— Какие моменты из своего спортивного опыта вы точно не хотите переносить в тренерскую работу?
— Если говорить о работе с Алексеем Николаевичем, то у меня, наоборот, нет ощущения, что в наших взаимоотношениях что-то было не так. Во многом он меня сформировал как спортсменку, я не могу сказать о нашей работе ничего негативного.
Мне кажется, его сильная сторона — это умение чувствовать баланс. Он понимает, когда нужно вмешаться, а когда можно дать спортсмену пространство. Он на меня никогда не давил: мог сделать замечание — например, если я часто допускала ошибки вроде «бабочек», — но это было по делу.
— Есть ли у вас ощущение, что вы можете выстроить новую, менее агрессивную и более поддерживающую, тренерскую культуру?
— Я смогу ответить на этот вопрос, когда буду больше присутствовать на тренировках. Сейчас у меня было шоу, поэтому я редко появлялась, скорее приходила в качестве помощника.
— И все же, когда именитая спортсменка с новыми взглядами даже раз в месяц приходит на тренировки, это может менять отношение к стандартам воспитания детей.
— Мне кажется, даже один человек может запустить изменения. Если тренер, который раньше терпимо относился к давлению, увидит, что другая система воспитания спортсменов тоже работает, он поймет, что подход, основанный на интересе и взаимном доверии, может быть эффективнее. Ведь когда спортсмен работает из желания стать лучше, получить признание, увидеть результат, это дает другой уровень включенности — ребенок начинает гореть процессом. А этого состояния сложно добиться, если он знает, что за любую ошибку на него будут кричать.
— Кажется, если тренер будет больше внимания уделять психологическому комфорту спортсмена, то и доверия станет больше.
— Важно не путать комфорт с развитием. Комфорт в привычном смысле — это состояние, в котором тебе и так хорошо, когда нет необходимости что-то преодолевать. В таком формате быстрый рост в спорте вряд ли возможен. Речь не о том, чтобы создать «тепличные» условия, где всегда легко и приятно. Скорее о другом — о предсказуемости и безопасности среды. Спортсмен не должен оказываться в ситуации, где он не понимает, за что на него кричат, где он чувствует себя беззащитным.
При этом давление в спорте неизбежно — это часть процесса. Рост всегда связан с преодолением, и иногда спортсмену сложно сделать усилие над собой самостоятельно. В такие моменты задача тренера — подтолкнуть, помочь, но не за счет страха, а за счет понимания и выстроенного доверия, — сказала Туктамышева.