Навиславская о номере Туктамышевой на тему домашнего насилия: «Она одна из немногих в фигурном катании, кто может себе позволить выйти и сделать высказывание»

— Когда Лиза Туктамышева пришла с идеей номера о домашнем насилии, не пытались как-то ее отговорить?
— Я всегда за сложные пути, выход на зрителя — это повод что-то сказать. Лиза сама пришла с музыкой, с очень внятной идеей, сказала: «Я пойду к Илье (Авербуху) — если он откажется, будем делать сами». Понимала, что нет смысла отговаривать.
То, что она одна из немногих в фигурном катании, кто может себе позволить выйти и сделать высказывание… Никто больше и не решился говорить такие смелые вещи. Она не молчит о проблемах, она смело выходит на Первый канал и говорит: «Ребята, у нас есть такая проблема в жизни». Как не поддержать человека, которому есть что сказать, и он имеет смелость говорить об этом вслух? Я могла только быть рядом.
— Как на это отреагировал Алексей Николаевич (Мишин)?
— Я увидела готовый вариант уже после Ильи, они поставили, и мы потом с Лизой дорабатывали руки, работу с рукавами, доделывали актёрские вещи — как посмотреть, как отползти, «била» ее фитболом, чтобы она пугалась. Лиза одновременно и пугалась, и хохотала в голос. Я рада, что у Лизы в жизни не было такого опыта, поэтому сначала все было не очень натурально. Алексей Николаевич потом сказал: «Философия должна быть красивой, а это была философия страха». Поэтому, возможно, возникли проблемы с пониманием.
— Кто комплексно занимался конструированием номера?
— Над программой еще работали Албена Денкова, Евгений Присяжный и другие специалисты из команды Ильи, но концептуально всё прорабатывал и завершал сам Илья. Конструировали они, я где-то добивала.
Весь свет поставил Илья. В первоначальном варианте не было каких-то вещей — с удушением, с вытаскиванием за волосы, где-то мы что-то добавляли. Важно было не свалиться в бытовуху, оставить художественность высказывания, но при этом сделать настолько остро, чтобы оно всех тронуло. Задачка непростая.
— Ознакомились ли вы с широкой реакцией общества на номер?
— Лиза показала мне, какой был отклик у нас, сколько было от англоязычной аудитории. Однако самым ярким для меня было то, что мне написали в личные сообщения: «Передайте Лизе большое спасибо за этот номер, потому что это моя история». Матвею (Ветлугину) после его номера написала девушка, которая теряет зрение: «Спасибо, что вы про это сказали». Наверное, это лучшее, что могло случиться.
Если сейчас благодаря номеру Лизы поднимется какая-то волна, пойдет резонанс, люди начнут думать об этом… Это ведь не только домашнее насилие в контексте «мужчина — женщина», к сожалению, это и истории по типу «тренер — ученик», «родитель — ребенок». В нашей группе этого нет, и я спросила у Лизы: «Почему у тебя это болит?» Она сказала: «Мне кажется, что это несправедливо». Это не ее личная история, — сказала Навиславская.