Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова продолжает находиться в реанимации

Состояние заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, находящейся в реанимации, улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник: Газета.Ру

«Татьяна Анатольевна продолжает находиться в реанимации, но ее состояние значительно улучшилось. Уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания», — рассказ источник.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

