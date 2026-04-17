Олимпийские чемпионы Милана-2026 Миура и Кихара завершили карьеру

Спортсмены взяли золото и серебро в Милане-2026. Также у них есть серебро Пекина-2022 в командном турнире, две золотых и две серебряных медали чемпионатов мира.
"Мы, Рику Миура и Рюичи Кихара, решили завершить свою карьеру в фигурном катании после окончания этого сезона.
Мы глубоко благодарны всем вам, кто поддерживал нас с самого начала нашего сотрудничества. «РикуРю» не смогли бы выступать так долго без помощи окружающих нас людей. Всякий раз, когда мы сталкивались с трудностями, кто-то всегда был рядом, протягивая руку помощи. Каждая из этих форм поддержки делала нас сильнее и помогала нам достичь того, чего мы достигли сегодня.
Мы также хотели бы искренне поблагодарить Kinoshita Group и всех наших спонсоров, а также наши семьи и друзей, которые всегда были рядом с нами.
И, конечно же, мы глубоко признательны нашему тренеру Бруно Маркотту и всей тренерской команде, которые поддерживали нас на каждом шагу. Вы всегда верили в нас, направляли нас позитивным настроем, и за это мы будем вам вечно благодарны. Время, проведенное вместе, когда мы разделяли и радость, и разочарование, — это сокровище, которое мы ценим превыше всего.
Мы никогда не забудем ни того, что пережили, ни людей, которых встретили, и всегда будем хранить в памяти глубокое чувство благодарности за полученную поддержку.
Хотя наши соревновательные карьеры подходят к концу, мы искренне чувствуем, что отдали все силы, и ни о чем не жалеем. Мы гордимся всем, через что прошли, и чувствуем, что многому научились на этом пути.
Теперь мы вдвоем возьмемся за новые задачи, чтобы добиться большего признания парного фигурного катания в Японии. Мы надеемся, что вы будете следить за нашим путешествием. Еще раз благодарим вас за все эти годы поддержки", — написали фигуристы.
