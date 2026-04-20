Племянник Тарасовой рассказал о состоянии здоровья тренера: «Все идет в правильном направлении»

Племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой Алексей Тарасов рассказал «СЭ» о ее состоянии здоровья.

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«Пока не понятно, когда Татьяну Анатольевну будут выписывать из больницы. По идее, это должно произойти на этой неделе. Она чувствует себя лучше, все идет в правильном направлении. Я посещал ее в воскресенье, она чувствует себя прилично», — сказал Тарасов «СЭ».

«Критический момент уже миновал». Татьяна Тарасова попала в реанимацию.

Ранее родственник тренера сообщил, что она была госпитализирована в больницу. По данным источника ТАСС, причиной стали последствия ОРВИ.

Тарасова — мастер спорта СССР международного класса. В 1975 году она получила звание заслуженного тренера СССР. Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году ее имя внесли в Зал славы мирового фигурного катания.