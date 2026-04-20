«Гангстерша»: Загитова оделась как мужчина для черно-белых фото

Российская фигуристка Алина Загитова удивила подписчиков, проведя фотосессию в необычном образе. Обладательница всех значимых титулов в фигурном катании пришла на съемку в мужском костюме и босиком.

Результаты фотосессии Алина опубликовала в соцсетях. Загитова снималась в студии, реквизитом послужили кожаный диван и металлический стул.

Фигуристка оделась в черный мужской костюм-смокинг, белую рубашку и галстук. Обувью спортсменка пренебрегла. Алина сделала яркий макияж, выделив глаза, темные волосы собрала с низкий хвост, зачесав челку набок.

Олимпийская чемпионка снялась в расслабленных позах, сидя и лежа. На черно-белых снимках у Загитовой серьезное лицо, она не улыбается, устремив в камеру пронзительный взгляд.

Поклонники не пожалели комплиментов, обсуждая очередной эксперимент любимой фигуристки. Спортсменку похвалили за сексуальность без обнаженного тела:

«“Ух, какая огненная красавица! Алина, очень круто, очень стильно”, “Крутой образ! Восторг”, “Гангстерша Бонни Элизабет Паркер. А где твой Клайд? Круто выглядишь, отличный образ”, “Как же это стильно. Дерзкая, сексуальная. Алина это не про сладенькую девочку-припевочку. Обожаю эту сильную, волевую девушку”, “Это тот пример, когда весьма закрытая одежда смотрится гораздо сексуальней коротких топов и юбок. Очень круто выглядишь”».

