Авербух: «У Трусовой есть шансы вернуться на самый высокий уровень. Ее чемпионский характер никуда не делся»

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил шансы Александры Трусовой после возобновления карьеры.

Источник: РИА "Новости"

В январе вице-чемпионка Игр вернулась на соревновательный лед впервые с осени 2022 года. В августе 2025-го фигуристка родила сына Михаила.

«У Саши самый настоящий спортивный характер. Желаю всевозможной удачи ей. Здорово, что две выдающиеся фигуристки, Александра Трусова и Камила Валиева, снова трудятся на льду. Предстоит много работы. Мы знаем, что Саша уже не раз пыталась вернуться. Надеюсь, эта попытка станет удачной, потому что сейчас она на эмоциональном подъеме. Мы с ней работали вместе. Она повзрослела, появилась некая осознанность, но при этом ее чемпионский характер никуда не ушел. Шансы вернуться на самый высокий уровень, безусловно, есть», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».