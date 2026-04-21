Сын Плющенко объяснил отказ называть фигуриста отцом

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, в интервью YouTube-каналу «Как есть» объяснил отказ называть фигуриста отцом.

Источник: КАК ЕСТЬ. Денис Пархоменко / YouTube

19-летний Ермак рассказал, что считает настоящим отцом своего отчима. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он.

Плющенко был женат на Марии Ермак с 2005 по 2008 год. Их общий сын появился на свет в 2006 году. При разводе суд постановил, что Егор будет носить фамилию матери. В 2009 году фигурист женился повторно — на продюсере Яне Рудковской. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2020 году от суррогатной матери у пары родился второй сын — Арсений.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. В 2006 году в Турине он выиграл золото в личных соревнованиях, а в 2014 году в Сочи первенствовал в команде. Кроме того, фигурист трижды становился чемпионом мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы.