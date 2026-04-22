Тарасова рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова благодарна врачам за проделанную работу и старается делать все необходимое для поддержания нормального самочувствия.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она рассказала ТАСС.

15 апреля стало известно о госпитализации Тарасовой. Причиной этому стали последствия ОРВИ. Ее выписали 20 апреля.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», — сказала Тарасова.

Тарасовой 79 лет, она является мастером спорта СССР международного класса. Звание заслуженного тренера СССР ей было присвоено в 1975 году. Тарасова была тренером олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, Оксаны Грищук и Евгения Платова. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.