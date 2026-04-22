Тарасова рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Тарасовой 79 лет, она является мастером спорта СССР международного класса. Звание заслуженного тренера СССР ей было присвоено в 1975 году. Тарасова была тренером олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, Оксаны Грищук и Евгения Платова. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.