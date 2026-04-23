«Личная переписка»: Трусова призналась, что писала Малинину после Олимпиады

«После Олимпиады писала сообщение Илье Малинину. Это личная переписка, не буду озвучивать подробности, просто поддержала его. Мне показалось, у него был тяжелый момент», — рассказала Трусова.
Малинин лидировал после короткой программы на Олимпиаде, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.
Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.