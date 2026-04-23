Гуменник рассказал, как создавался совместный номер с Петросян для шоу

Фигуристы выступают на шоу Тутберидзе под песню «Нас бьют, мы летаем».

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Постановка совместного номера Петра Гуменника и Аделии Петросян для ледового шоу Этери Тутберидзе проходила просто, так как фигуристы выступали скорее как одиночники, а не парники. От этом Гуменник рассказал журналистам.

«Постановка совместного номера с Аделией проходила просто, потому что мы показываем номер не с парным катанием, а скорее номер двух одиночников. Поэтому ничего сложного не было. Идея возникла после того, как хотели с Аделией совместно прокатать номер на Олимпиаде. Наверное, это был бы другой номер. Я бы подстроился в ее показательный номер Шакира в костюме Оптимуса. Но здесь решили более драматический номер показать», — сказал Гуменник.

«Летом буду готовиться к следующему сезону, стараться стать лучше в катании, прыжках. В общем, этот сезон показал, куда можно расти, и я задал себе направление, буду в нем двигаться, — отметил Гуменник. — Идеи насчет будущих программ на соревновательный сезон есть. Программы еще ставить не начинал, поэтому еще полной уверенности нет. Но да, конечно, идея уже присутствует».

