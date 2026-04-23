Загитова и Медведева раздали шика! Чем еще удивило шоу Тутберидзе

«Мы сидели в раздевалке с Этери Георгиевной и Даниилом Марковичем, обсуждали, что катать. Перебирали классику, джаз, все на свете — все уже катали. Даниил Маркович говорит: у меня есть один вариант, но Тутберидзе запретила его тебе предлагать, потому что ты нас пошлешь. Что за вариант? Глюкоза “Невеста”. А я отвечаю — вы прикалываетесь? Это же я принесла эту самую музыку и боялась предлагать вам, потому что вы меня пошлете. Так и выбрали этот номер».