Загитова и Медведева раздали шика! Чем еще удивило шоу Тутберидзе

Кто погасил Петросян?
На шоу Тутберидзе фигуристы взяли темп настоящих артистов — они почти месяц ездят по городам России, а в Москве дали даже два представления в один день — сначала дневное, а потом вечернее. И оба раза собрали почти полный «Мегаспорт».
Тут и классика фигурных дуэлей в виде Алины Загитовой и Евгении Медведевой, и Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым и сыном Мишенькой, и олимпийцы Аделия Петросян и Петр Гуменник. А также Андрей Мозалев, Алиса Двоеглазова, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и многие другие.
Никто не относится к происходящему легкомысленно — фигуристы стремятся и эмоции выдать, и распределить силы на два отделения, чтобы не пострадало качество элементов. Так что если даже кто-то устал, не совсем здоров, нужно об этом забыть и выступать перед собравшимися зрителями как на самом важном турнире в жизни.
Аделия Петросян в первом номере под Майкла Джексона выглядела немного потухшей и как будто потерянной. Объяснение нашлось в микст-зоне — оказывается, она действительно выступала на фоне болезни: «Простыла на шоу в Новосибирске, расписывалась (болельщикам) на улице долго». Но уже во втором выступлении на тему Аладдина была гораздо улыбчивее и счастливее. А потом вышла на лед и в третий раз, больше чем кто-либо другой из участников шоу — они с Петром Гуменником показывали запрещенный на Олимпиаде-2026 номер под песню «Нас бьют — мы летаем».
Готическая Туктамышева против ангельской
Гуменник к всеобщей радости показал классическую версию своей олимпийской программы «Парфюмер» с оригинальной музыкой из фильма. И как же это было красиво! Постановка с хореографией заиграла во всю мощь фактуры Петра. Да и прыжковую форму для конца тяжелого сезона он демонстрирует очень неплохую.
Большая находка организаторов — приглашение питерцев. Помимо Гуменника, были еще Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко. Туктамышева выступила с двумя разноплановыми номерами «Танцы на стеклах» и «Аллилуйя» на русском языке. Черное платье против белого, драма против молитвы и надежды, готическая Лиза против ангельской Лизы. У Туктамышевой, возможно, благодаря жизненному опыту появилось важное качество — она умеет исполнить любой номер так, как будто он часть ее личной истории. Оттого толпы зрительских мурашек и большое доверие ко всему, что она делает и говорит.
В Семененко просматривается огромный нерастраченный потенциал для соревнований и выступлений. Может, потому что конкретно этот сезон прошел немного мимо Жени из-за невозможности даже теоретически попасть на Олимпиаду. Под гранжевую Nirvana он выложился так, словно на кону стояла олимпийская медаль. Ну или «автомат» по патологической анатомии — если кто-то забыл, Семененко учится в мединституте.
Такую же шикарную, почти праймово-соревновательную форму продемонстрировали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они сначала показали свою короткую программу «Убить Билла», удивив болельщиков заменой комбинезона на черное платье, а потом исполнили номер в рок-стиле «Пожары».
Забавный разговор случился в микст-зоне. Бойкова объясняла комментатору Окко Лине Федоровой замену наряда для «Убить Билла» тем, что за полтора года существования программы комбинезон изрядно растянулся. Тут вмешался партнер и пошутил, что дело не в комбинезоне, а в звенящей форме Саши: «Это не комбинезон растянулся, это ты похудела. Всегда была стройная, а сейчас вообще! Я тебя не всегда на льду вижу, когда ты боком стоишь».
Медведева в образе невесты
Медведева и Загитова раздали взрослого шика. Наверное, чтобы уровень красоты у зрителей не зашкаливал, их развели по разным отделениям. Обе потрясающе выглядят и одеты с иголочки. У Медведевой номер под песню «Невеста» — белое мини-платье с корсетом под черным лакированным тренчем, колготки в крупную черную сетку. У Загитовой платье в цветах пустыни, золотом и зеленом, потому что она исполняла свою соревновательную программу «Клеопатра». Статус олимпийской чемпионки подчеркнуло ее эффектное появление на плечах у Дмитрия Козловского и Мориса Квителашвили.
Медведева рассказала журналистам смешную историю, как именно была выбрана музыка для показательного номера:
«Мы сидели в раздевалке с Этери Георгиевной и Даниилом Марковичем, обсуждали, что катать. Перебирали классику, джаз, все на свете — все уже катали. Даниил Маркович говорит: у меня есть один вариант, но Тутберидзе запретила его тебе предлагать, потому что ты нас пошлешь. Что за вариант? Глюкоза “Невеста”. А я отвечаю — вы прикалываетесь? Это же я принесла эту самую музыку и боялась предлагать вам, потому что вы меня пошлете. Так и выбрали этот номер».
Претенденты на звание самых милых участников шоу — семейные парочки с разным стажем совместной жизни. С одной стороны, опытные Татьяна Волосожар и Максим Траньков, с другой, новенькие Александра Трусова и Макар Игнатов. По понятным причинам наибольшее внимание журналистов из этой четверки привлекает Трусова — она планирует в следующем сезоне историческое возвращение. Все это происходит на фоне воспитания маленького сына Саши и Макара. Мишенька еще не умеет даже ходить, а его мама уже восстановила четверной лутц, упрямо бьется об тройной аксель и хочет в очередной раз улететь в космос. «Ну, четверной прыжок уже исполняется, надо пробовать пятерной, я считаю», — кажется, не пошутила Трусова.
Интересно еще наблюдать и за тем, как она меняется в плане второй оценки. Она стала кататься мягче, женственнее. Было заметно, как она старается исполнить все хореографические элементы в музыку, попасть в акценты, чтобы и номер «Зомби», и «Все на своих местах» смотрелись выигрышно. Подбор музыки тоже получился осмысленный, как будто про Сашу прежнюю и Сашу нынешнюю. Теперь у нее все на своих местах, так что никакие демоны в голове ее больше не победят.
Маленький Миша так или иначе постоянно находится рядом с родителями. Иногда им помогает мама Саши, а иногда вся дружная семья фигуристов. Макар иронично назвал сына «сыном полка». Но сегодня во втором шоу Саша уже не выносила его на лед — все-таки поздний час. Зато зрители дневного шоу могли увидеть это счастливое семейство в полном составе.
Анастасия Панина