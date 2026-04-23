Тутберидзе боялась, что Медведева пошлет ее «далеко и надолго»

«В раздевалке собрались я, Даня Глейхенгауз и Этери Георгиевна. Мы сидим такие: “Ну, что ставить будем?” Жмем плечами. Начинаем слушать всякую классику, начинаем вспоминать, что мы катали. А катали мы уже почти все. Думаем, что бы с этим делать. И Даня говорит: “У нас, конечно, есть один вариант. Но мне Этери Георгиевна сказала тебе его не предлагать, потому что ты нас пошлешь — далеко и надолго. Я говорю: “Ну, давай, какой?” Он говорит: “Ну, Глюкоза. “Невеста”. Я говорю: “Дань, ты прикалываешься? Это единственный вариант, который я вам принесла и боялась предложить, потому что я думала, что вы пошлете меня далеко и надолго”. В итоге у нас как-то так совпало. И мы такие: “Ставим? Ставим!” — рассказала Медведева, слова которой передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.