Даниил Глейхенгауз: «Трусова сразу сказала, что в одном из номеров хочет прыгать четверной лутц, поэтому ставили показательный с акцентом на четверной»

Фигуристка исполняет в шоу два номера: первый — под кавер композиции Zombie, второй — под песню «Все на своих местах» Мари Краймбрери.
"Саша сразу сказала, что она в одном из номеров хочет прыгать четверной лутц, поэтому первый номер ставили с акцентом на четверной.
Были и удачные, и неудачные попытки, всегда самое сложное — сделать в номере, в акцент, с волнением. Но то количество попыток, которые она делает и продолжает делать — это поражает. На каждом батле она прыгает лутц и чаще всего аксель. Так никто не делал", — сказал Глейхенгауз.
