Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Глейхенгауз: «Трусова сразу сказала, что в одном из номеров хочет прыгать четверной лутц, поэтому ставили показательный с акцентом на четверной»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал об участии Александры Трусовой в туре команды Этери Тутберидзе.

Фигуристка исполняет в шоу два номера: первый — под кавер композиции Zombie, второй — под песню «Все на своих местах» Мари Краймбрери.

"Саша сразу сказала, что она в одном из номеров хочет прыгать четверной лутц, поэтому первый номер ставили с акцентом на четверной.

Были и удачные, и неудачные попытки, всегда самое сложное — сделать в номере, в акцент, с волнением. Но то количество попыток, которые она делает и продолжает делать — это поражает. На каждом батле она прыгает лутц и чаще всего аксель. Так никто не делал", — сказал Глейхенгауз.

Номер-терапия Трусовой: сменила «Круэллу» на нежность и поцелуи с мужем.