Гуменник: «Мы с Аделией показываем номер не с парным катанием, а скорее номер двух одиночников»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как готовился номер с Аделией Петросян для ледового шоу Этери Тутберидзе.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как готовился номер с Аделией Петросян для ледового шоу Этери Тутберидзе.

"Постановка совместного номера с Аделией проходила просто, потому что мы показываем номер не с парным катанием, а скорее номер двух одиночников. Поэтому ничего сложного не было. Идея возникла после того, как хотели с Аделией совместно прокатать номер на Олимпиаде. Наверное, это был бы другой номер. Я бы подстроился в ее показательный номер Шакира в костюме Оптимуса. Но здесь решили более драматический номер показать.

Летом буду готовиться к следующему сезону, стараться стать лучше в катании, прыжках. В общем, этот сезон показал, куда можно расти, и я задал себе направление, буду в нем двигаться. Идеи насчет будущих программ на соревновательный сезон есть. Программы еще ставить не начинал, поэтому еще полной уверенности нет. Но да, конечно, идея уже присутствует", — цитирует ТАСС Гуменника.

