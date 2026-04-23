Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян: «Поеду на море, буду много спать. Я жду море. Пока не думаю о новых постановках на следующий сезон»

Фигуристка Аделия Петросян после своего успешного выступления с короткой программой на Олимпиаде и участии в шоу Этери Тутберидзе хочет отдохнуть на море.

Фигуристка Аделия Петросян после своего успешного выступления с короткой программой на Олимпиаде и участии в шоу Этери Тутберидзе хочет отдохнуть на море.

«Я поеду на море, буду много спать. Я жду море. Пока не думаю о новых постановках на следующий сезон, просто хочу сначала войти в сезон и посмотреть, как будет. Каково катать программу после Олимпийских игр, изменились ли ощущения? Наверное, изменилась поддержка зала. Сейчас зрители очень сильно поддерживают, когда выхожу на лед, именно когда видят костюм Майкла Джексона. И каждый раз какие-то есть моменты, когда я вспоминаю, как это было на Олимпиаде, хочется ее так же хорошо откатать», — цитирует ТАСС Петросян.

Также она прокомментировала новые правила, по которым со следующего сезона количество прыжковых элементом будет сокращено с 7 до 6 в произвольной программе.

«Нормально отнеслась. На один прыжок меньше», — добавила фигуристка.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше