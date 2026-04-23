Елизавета Туктамышева: «Мне очень нравится, как Трусова в тандеме с Тутберидзе нашли прекрасный коннект. Саша возрождается»

— Влияет ли работа тренера на продолжительность карьеры?
— От тренера очень многое зависит, конечно. Чтобы спортсмен продолжал, мне кажется, он должен чувствовать себя комфортно, защищенно. И без желания очень сложно оставаться долго в спорте. Мне повезло, у меня с Алексеем Николаевичем Мишиным были очень доверительные и понятные отношения. И самое главное, наверное, мы уважали мнение друг друга. Поэтому так сложилось.
Но мне сейчас очень нравится, как Саша Трусова в тандеме с Этери Тутберидзе как раз, мне кажется, нашли прекрасный коннект. Саша возрождается. Мы в туре [шоу] наблюдаем за ее успехами. Всегда за нее болеем. Это тоже очень вдохновляет. Сашка крутая, — сказала Туктамышева.