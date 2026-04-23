Горбачева о восстановлении после операции: «Сейчас прохожу тестирование в клинике в Германии. Отслеживаем, как восстанавливаются мышцы»

"Реабилитация — это не только про упражнения, но и про понимание своего тела.
Сейчас прохожу тестирование в клинике Proreha в Германии. С помощью EMG мы отслеживаем, как восстанавливаются мышцы после операции, и это дает очень наглядную картину прогресса.
Видно, где уже есть хорошие результаты, а где еще нужно добавить работы. На основе этих данных доктор корректирует программу — все четко, индивидуально и с фокусом на результат.
Очень ценно работать в таком подходе, когда каждый шаг обоснован.
Спасибо Martin Witkowski за профессионализм и поддержку, и всей команде Proreha за атмосферу и внимательность.
Продолжаю двигаться вперед", — написала Горбачева.