Горбачева о восстановлении после операции: «Сейчас прохожу тестирование в клинике в Германии. Отслеживаем, как восстанавливаются мышцы»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, как проходит ее реабилитация после операции на колене.

"Реабилитация — это не только про упражнения, но и про понимание своего тела.

Сейчас прохожу тестирование в клинике Proreha в Германии. С помощью EMG мы отслеживаем, как восстанавливаются мышцы после операции, и это дает очень наглядную картину прогресса.

Видно, где уже есть хорошие результаты, а где еще нужно добавить работы. На основе этих данных доктор корректирует программу — все четко, индивидуально и с фокусом на результат.

Очень ценно работать в таком подходе, когда каждый шаг обоснован.

Спасибо Martin Witkowski за профессионализм и поддержку, и всей команде Proreha за атмосферу и внимательность.

Продолжаю двигаться вперед", — написала Горбачева.