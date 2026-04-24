Дегтярев — о допуске российских фигуристов: «Шансы есть всегда. Бьемся за каждого спортсмена»

«Шансы есть всегда. Бьемся за каждого спортсмена», — цитирует Дегтярева РИА Новости.
Вопрос допуска российских спортсменов стоял в повестке заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) 29 марта в Праге, однако решение так и не было принято. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании в июне.
Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В виде исключения России разрешили выставить по одному фигуристу в мужском и женском одиночном катании в отборе к ОИ-2026.