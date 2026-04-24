Загитова запустила проект «Формула льда» для юных спортсменов: «Мы пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны. Было больше двухсот заявок»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу «Формула льда».

Источник: Спортс‘’

В проекте участвуют юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.

«В проект попали люди, чей путь в фигурное катание оказался тернистым из-за сложных жизненных обстоятельств, которые у каждого участника особенные», — говорится в репортаже о съемках шоу.

«Сейчас я больше времени уделяю учебе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу “Формула льда”, где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны.

Было больше двухсот заявок — все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить", — сказала Загитова.

