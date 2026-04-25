Плющенко вызвали на пацанский разговор. Его соперник вспомнил давнюю обиду

На самом деле Ковтун уже опровергал заявления Плющенко о том, что ему не могли дозвониться. Источники, которые имеют отношение к сложившейся в те дни ситуации, это подтверждают. И от замены отказались вообще не потому, что кого-то не могли найти. На связи с руководителями федерации были и тренер Ковтуна Елена Буянова, и второй запасной на Олимпийские игры Воронов. Что тому, что другому сесть в самолет и прилететь в Сочи было проще простого. Ведь основания для замены Плющенко действительно были. Евгений, безусловно, очень устал после командника, о чем сразу после его окончания рассказал его тренер Алексей Мишин. А за пару дней до личного турнира, и это тоже не секрет для всех, кто ходил на запасной олимпийский каток, очень болезненно упал с четверного на тренировке, после чего до начала личного турнира практически не прыгал.