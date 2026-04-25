Плющенко вызвали на пацанский разговор. Его соперник вспомнил давнюю обиду

Зачем Евгений наговорил лишнего?
Четырехкратный чемпион Европы Максим Ковтун однажды признался, что всю свою правду об этой истории публично не расскажет никогда. Не делился ей в подробностях и Плющенко. Слишком много героев предстанет не в самом приятном ключе. Да и вообще досконально все то, что происходило перед Олимпийскими играми 2014 года и между командным и личным турнирами, известно единицам, которые тоже предпочитают молчание.
В олимпийский сезон-2013/2014 сборная России по фигурному катанию вошла только с одной квотой на Игры у мужчин. Федерация фигурного катания на коньках России заранее объявила, что ее обладателя определит экспертный совет, в то время как в остальных дисциплинах олимпийские путевки, как обычно, разыгрывались через чемпионаты России и Европы. Мало кто сомневался, что в Сочи поедет надежный и опытный Плющенко, но неожиданно для всех 18-летний на тот момент Ковтун за месяц с небольшим до Олимпиады обыграл мэтра на чемпионате страны.
Тем не менее, этот сенсационный результат не должен был никак изменить расклад — место в командном турнире Сочи все так же собирались предоставить Евгению. Только вот олимпийский чемпион зачем-то решил рассказать об этом в микст-зоне — а заодно поведал, что «молодому и перспективному» он планирует отдать личные соревнования. Эти слова были лишними по многим причинам. В первую очередь потому, что сборная с одной квотой могла делать замену между командником и индивидуальным турниром только по свежей травме. И после признания от Плющенко стало понятно, что ISU может счесть такую травму постановкой, несмотря на все его многочисленные операции на позвоночнике.
За оставшееся время до Игр Ковтун съездил на чемпионат Европы, где не попал в медали, уступив двум другим российским одиночникам — Сергею Воронову и Константину Меньшову. Плющенко же продемонстрировал боссам ФФККР свою готовность к Олимпиаде на закрытом прокате, в реальности которого долго сомневались (на самом деле, он был). В итоге Ковтуна назвали первым запасным, Воронова — вторым, а Плющенко был включен в число участников командного турнира, где обыграл основных конкурентов из сборных США и Канады, помог России взять такое важное золото, а потом… заявился и на личный турнир, с которого снялся на разминке перед короткой программой.
Именно из-за этого разразился скандал. Тем более Плющенко через считанные минуты, не выглядя сильно расстроенным, рассказывал журналистам о запланированном после Олимпиады ледовом туре по России. Заодно объявил, что закончил карьеру (потом отказался от этих слов, периодически заявляя о намерении поехать на Игры в Пхенчхан). Ну, а потом в ответ на вопрос, почему же он все-таки не уступил место в личном турнире «молодому и перспективному», как собирался, заявил, что хотел это сделать, но до Ковтуна якобы не смогли дозвониться.
Обвиняет Плющенко во лжи?
Максим впервые откровенно рассказал о той ситуации в пятницу. Главное — в очередной раз подчеркнул, что слова Плющенко о том, что ему не дозвонились — «мало того, что сумасшедший бред, так это чистейший вымысел».
«Я на катке, который сейчас развалился, нахожусь круглые сутки, Bosco чемодан уже выдал, он собран на Олимпийские игры, — рассказал Ковтун в шоу “Каток”. — Тренируюсь целый день, там у меня Елена Германовна Водорезова, Татьяны Анатольевны (Тарасовой) не было почему-то, там Петя Чернышев, Ирина Тагаева, Лидия Петровна — директор ЦСКА. Куча людей вокруг меня, и я рядышком с ЦСКА и живу. Если бы я не пришел на тренировку, Водорезова бы ко мне домой пришла, с СОБРом приехала меня брать через окна, с ФБР, с КГБ — или что там? И тот вечер я прекрасно помню: после тренировки мы выходим, и Елена Германовна и говорит: мы (на Олимпиаду) не едем».
По словам Ковтуна, только после этого он в совершенно опустошенном состоянии отправился к семье.
«А потом началась эта история со звонками, — продолжил четырехкратный чемпион России. — Я как бы с Яной (Рудковской), с Женей (Плющенко) в хороших, нормальных отношениях, на связи и все такое… Но у меня стойкое ощущение, что и Женя, и Яна прекрасно понимают, что это вымысел. Я не знаю, кто там автор этого рассказа сумасшедшего, но если они об этом знают, то зачем очернять ребенка, который сделал все, что можно и невозможно, чтобы поехать на эту Олимпиаду?».
«Хочу, чтобы он понял, как мне было *****»
На самом деле Ковтун уже опровергал заявления Плющенко о том, что ему не могли дозвониться. Источники, которые имеют отношение к сложившейся в те дни ситуации, это подтверждают. И от замены отказались вообще не потому, что кого-то не могли найти. На связи с руководителями федерации были и тренер Ковтуна Елена Буянова, и второй запасной на Олимпийские игры Воронов. Что тому, что другому сесть в самолет и прилететь в Сочи было проще простого. Ведь основания для замены Плющенко действительно были. Евгений, безусловно, очень устал после командника, о чем сразу после его окончания рассказал его тренер Алексей Мишин. А за пару дней до личного турнира, и это тоже не секрет для всех, кто ходил на запасной олимпийский каток, очень болезненно упал с четверного на тренировке, после чего до начала личного турнира практически не прыгал.
Ну, а четкого ответа, почему и кто именно решил не проводить замену и заявить на личный турнир Плющенко, нет. Два человека, которые точно это знали, уже на Земле ничего не расскажут, так как ушли из жизни — это бывшие руководители ФФККР Валентин Писеев и Александр Горшков. Самая вероятная версия такова: в верхах до последнего не были уверены, что замена Плющенко на Ковтуна (или Воронова, не суть) не повлечет дисквалификацию всей сборной России по фигурному катанию — поэтому такую команду и не отдали. По слухам, у сборной Канады уже был готов протест на нарушение регламента. А как такие акции способна раздувать североамериканская пресса, все помнят на примере Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, когда недовольные судейством канадские парники Джейми Сале и Давид Пеллетье при поддержке СМИ вытребовали себе через Международный олимпийский комитет второй комплект золотых медалей.
Узнаем ли мы, соответствует ли эта версия действительности — трудно сказать. Зато очевидно другое: у героев той истории душа все еще болит.
«Меня штормит немножко раз в четыре года, мне плохо раз в четыре года, когда идет Олимпиада, — признался Ковтун. — Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не то, что он суперчемпион, суперзвезда. Ты же когда на кухне чаек пьешь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было ***** (плохо). Потому что мне кажется, что он думает, что мне было фиолетово».
Андрей Симоненко