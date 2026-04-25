«Мне плохо раз в четыре года, когда идет Олимпиада». Откровенный Ковтун — о Плющенко, Сочи-2014 и отце

«Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить — просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не с суперчемпионом и суперзвездой. Ты же все равно на кухне, когда чаек пьешь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, сказать для себя, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было плохо.



И все, на этом закрыть тему. Просто мне кажется, будто он думает — мне было фиолетово. Я хотел эту штуку, которая раз в четыре года меня угнетает, выплеснуть. Кому, как не ему? Ведь эта история — наша. Я бы ему рассказал ее как на духу, как священнику. Я бы ему выговорился, отпустил это все в космос — и пошел бы жить свою жизнь дальше. Я и так ее живу, но вот раз в четыре года мне плохо», — признался Ковтун.