«Мне плохо раз в четыре года, когда идет Олимпиада». Откровенный Ковтун — о Плющенко, Сочи-2014 и отце

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун дал откровенное интервью в шоу «Каток». Рассказал о своем непопадании на Олимпиаду-2014, отношениях с Евгением Плющенко и домашнем насилии.
«Ситуация со звонком — чистейший вымысел»
В беседе Ковтун вспомнил, как узнал о том, что вместо него на Игры в Сочи отправился Плющенко. Напомним, 31-летний фигурист тогда пропустил европейский сезон, но был выбран по итогам закрытого проката перед экспертной комиссией. Других спортсменов на мероприятие не пригласили.
«Тот вечер я прекрасно помню: после тренировки выходит Елена Германовна Водорезова и говорит: “Мы не едем”. Казалось бы, у меня должна быть реакция: “Что, почему?” Нет, я в тот момент уже такой уничтоженный, поскольку весь сезон я доказывал: должен поехать на Олимпиаду. Ты уже в таком состоянии анабиозном — не будешь выяснять: что там, кто, как, куда? Я взял такси и поехал к семье в Люблино, быть ближе с людьми, которые любят», — вспомнил Ковтун.
Плющенко провел командный турнир, но с личного снялся из-за травмы. 18-летний Ковтун должен был стать заменой, но до него якобы не дозвонились — сейчас фигурист называет эту историю ложью.
«Истина одна, и она за мной. Поэтому мне скрывать нечего. Насчет звонка, будто мне не дозвонились… Мало того что это просто сумасшедший бред — так еще и чистейший вымысел. Это в принципе даже физически невозможно. Я на катке, который сейчас развалился, нахожусь круглые сутки. Bosco чемодан мне уже выдан, собран на Олимпийские игры. Тренируюсь целый день — там у меня Елена Германовна Водорезова… Если бы я не явился на тренировку, она бы пришла ко мне домой, долбилась бы, с СОБРом приехала бы меня брать через окна. В общем, это невозможно», — заявил спортсмен.
Ковтун считает Плющенко виновным в том, как все в итоге получилось.
«Женя сделал ошибку — он это прекрасно понимает, я знаю, какие разговоры были. Он дал интервью после чемпионата России. Озвучил весь план: “Я выступлю в командном, а вот молодой поедет в личку”. Просто не говори этого — и все было бы здорово. Я бы выступил в личке — все, базара нет. А тут получилось, что план был озвучен, к нему подготовились. И что дальше? Только мне уступать место. Ну как уступать? Это мое место».
Ковтун признался, что спустя годы его все еще накрывает во время Игр.
«Мне плохо раз в четыре года, когда идет Олимпиада. Поштармливает, потом меня отпускает моментально. Мы с Женей подписаны друг на друга, я слежу за его новостями. И когда вот этот олимпийский год идет, он гордится своими медалями — я такой… Пролистываю, стараюсь не видеть этого».
«Хотел бы по-мужски поговорить с Плющенко»
Несмотря на боль, Ковтун подчеркнул: он не держит зла на Евгения и его супругу Яну Рудковскую.
«Я с ней и Женей в хороших, нормальных отношениях, на связи и все такое. Даже у Евгении Медведевой мы виделись на шоу — с Плющенко приобнялись, классно пообщались. Но у меня стойкое ощущение того, что и он, и Яна прекрасно понимают: история со звонком — вымысел. Я не знаю, кто там автор этого сумасшедшего рассказа. Но если они об этом знают, то зачем очернять ребенка, который сделал все, что можно и нельзя, ради поездки на эту Олимпиаду?».
Максим мечтает откровенно пообщаться с Плющенко — в терапевтических целях.
«Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить — просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не с суперчемпионом и суперзвездой. Ты же все равно на кухне, когда чаек пьешь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, сказать для себя, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было плохо.
И все, на этом закрыть тему. Просто мне кажется, будто он думает — мне было фиолетово. Я хотел эту штуку, которая раз в четыре года меня угнетает, выплеснуть. Кому, как не ему? Ведь эта история — наша. Я бы ему рассказал ее как на духу, как священнику. Я бы ему выговорился, отпустил это все в космос — и пошел бы жить свою жизнь дальше. Я и так ее живу, но вот раз в четыре года мне плохо», — признался Ковтун.
«Полчаса побили — и пошел в школу»
Ковтун также впервые откровенно рассказал о своем детстве и отношениях с родителями.
«Кто меня бил в детстве? Отец. Мать до какого-то возраста, но потом я уже мог встать в позу. А отец — за хреновую тренировку. Мне лет 11−12, батя отправляет в зал. Он же старший тренер, есть такие полномочия. Зал пустой, ставит меня в выезд или в “ласточку”, я стою, и если расслабляюсь — чехлом. Перед школой полчаса меня вот это… И пошел», — рассказал он.
Несмотря на пережитое, Ковтун не в обиде. «Я вспоминаю это без злости. Я ему всегда думал сказать: “Пап, ну на хрена ты это делаешь?” Я все время так хотел ответить, но молчал. У меня было ощущение, что со взрослыми бесполезно говорить в том возрасте. Как будто мое мнение не учитывается вообще».
Автор: Егор Сергеев