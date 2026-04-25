Рудковская: «Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен»

Продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила место своего супруга в истории спорта.

Источник: Sport24

«Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим спортсменом в истории. Думаю, перебить его рекорд — четыре медали на четырех Олимпиадах — будет очень сложно. Такое удавалось только Евгению и Йиллису Графстрему. Могут превзойти только с учетом командного турнира.

Евгений Плющенко — мировая легенда. Он разрушил стереотипы, что в фигурном катании есть что-то невозможное. Человек в 31 год прыгал четверные на Олимпиаде и обыгрывал действующего чемпиона мира Патрика Чана. Плющенко — бренд. Когда люди говорят о мужском фигурном катании, на ум сразу приходят фамилии Плющенко и Ягудина. Их противостояние двигало все мировое мужское катание вперед», — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.