Почти 30 российских фигуристов были проверены на допинг в первом квартале 2026 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март провело тестирование 28 фигуристов, сообщает ТАСС.

Источник: Sport24

Дважды допинг-тесты сдали Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин и Анастасия Мишина. По одному разу — Софья Акатьева, Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Мария Фефелова, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Максим Некрасов, Камилла Нелюбова, Лидия Плескачева, Дарья Садкова, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Полина Шешелева, Николай Угожаев и Артем Валов.

За 2025 год РУСАДА проверило 88 фигуристов. Шесть раз — Угожаев, по пять — Галлямов и Петр Гуменник, по четыре — Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Лутфуллин, Мишина и Аделия Петросян.

