Туктамышева о сокращении количества прыжков в произвольной: «Думаю, программы могут стать более насыщенными в артистическом плане»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к уменьшению количества прыжковых элементов в произвольной программе с семи до шести.

Источник: Спортс‘’

"Отношусь к этому спокойно. Мне кажется, что любые изменения всегда интересны. Будет интересно наблюдать, как спортсмены с этим справятся в следующем сезоне. И только после того, как мы увидим как раз первые годы, поймем, насколько это было правильно или неправильно.

Думаю, программы действительно могут стать более насыщенными в артистическом плане, в компонентности, потому что будет больше времени именно раскрыть образ спортсмена.

Уменьшение количества прыжков означает, что уберется самый слабый прыжок, а не самый сильный. И те люди, которые выигрывали технику, так и должны выигрывать ее, потому что у них останутся разнообразные четверные", — сказала Туктамышева.