Загитова об уменьшении количества прыжков в произвольной: «Мне без разницы»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как относится к уменьшению количества прыжковых элементов в произвольной программе с семи до шести.

Источник: Спортс‘’

Сегодня фигуристка выступила с показательным номером «Клеопатра» на шоу команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

— С этой программой у меня смешанные эмоции, были и взлеты и падения, и это был один из самых сложных сезонов (2019/20 — Спортс«“), не до конца я прочувствовала этот образ, и сейчас у меня есть возможность ещё раз вспомнить.

— Как относитесь к изменениям в правилах?

— Мне без разницы, — сказала Загитова.

"К двум шоу в день невозможно привыкнуть. Мы все живые люди, уставшие после перелетов, сложно, конечно, но спортивный характер показываем и катаем прекрасные программы, получаем удовольствие.

Специально для Казани (шоу прошло 24 апреля — Спортс«“) решили прокатать номер с “Русского вызова”, подумали, что это уместно. Не зря я училась на продюсера, это хорошо сыграло, аплодировали в такт музыке и мотивировали меня еще лучше идти кататься. Очень сложная программа, много сложных элементов, я немного отвыкла от такого, все эти хлопки меня заряжали, я показывала свое катание”, — добавила фигуристка.

