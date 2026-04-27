Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны Беленькой. Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке высоких нравственных принципов, профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах», — говорится в сообщении федерации.