«Около 40 таблеток в сутки». Фигурист Алиев рассказал, что пропустил сезон из-за туберкулеза

26-летний российский фигурист Дмитрий Алиев в интервью Первому каналу рассказал, что пропустил сезон-2025/26 из-за туберкулеза. По словам спортсмена, болезнь у него обнаружили во время медобследования, а курс химиотерапии продлился 6,5 месяца.
Пятно в легких и долгое лечение
Проблемы со здоровьем у Алиева обнаружили во время углубленного медицинского обследования (УМО).
«Нашли в легких пятно, которое непонятно с чем было связано изначально. Я думал, все это какая-то помарка врачей. Но оказалось, нет. Здесь мы понимали: надо пройти определенный период и определенное лечение, чтобы допуск вернуть», — заявил Дмитрий.
По словам спортсмена, от первого УМО до точного диагноза прошло две недели. В какой-то момент врачи даже подозревали у фигуриста онкологию. Однако это заболевание, к счастью, не подтвердилось. При этом атлету все равно пришлось пройти длительный курс химиотерапии.
«6,5 месяца. Данное лечение было самым сложным. Это другая химия, она не такая, возможно, тяжелая. Но все равно большой курс препаратов, которые ты глотаешь: около 40 таблеток в сутки. Тяжело, организм как-то невыносимо реагирует на все», — говорил Алиев.
Изолировался от мира и расстался с девушкой
Дмитрий рассказал, что первые три месяца после обнаружения болезни вообще не выходил из дома: он боялся заразить других людей.
«Я был асоциальным. Но тут я, наверное, могу похвалить себя сам. Поскольку чувствовал ответственность за других людей, за мое окружение, все, связанное с миром фигурного катания. Я не появлялся на глаза очень долго. Не хотел кого-то подставить. Я боялся просто, потому что не знал, как это все передается. Я перестраховывался», — вспоминает Алиев.
По словам спортсмена, среди его друзей есть и участники Олимпийских игр-2026. Их он особенно боялся подвести. Также в этот период фигурист расстался со своей девушкой.
«Все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились в этот период. Тоже было много всего. Было непросто», — рассказал он.
В итоге фигурист столкнулся с депрессией. «Был момент самоуничтожения в любом случае. Простые банальные фразы. За что это со мной? Почему? Где я наступил не туда? В этом копаешься и себя изнутри убиваешь. Но я быстро как-то поменял вектор мышления и начал находить очень много новых разных прикольных вещей. Я стал заниматься музыкой, начал ходить на вокал. Ну и в целом переосмыслил свое направление в жизни и свою значимость», — сообщил Дмитрий.
Золото и серебро на ЧЕ
Самым успешным в карьере Алиева стал сезон-2019/20. Тогда он с отрывом в 26 баллов стал лучшим на чемпионате Европы в Граце. А за месяц до этого турнира Дмитрий выиграл и чемпионат России.
Было в его активе и серебро на домашнем ЧЕ в Москве. В 2018 году россиянин занял второе место, уступив только испанцу Хавьеру Фернандесу.
В сезоне-2024/25 Дмитрий стал серебряным призером пятого этапа Гран-при, а в финале занял лишь десятое место. На чемпионате России спортсмен стал девятым.
Но главное, что он не планирует завершать карьеру. «Не знаю, как болезнь повлияет на тело. Физически наверняка будет сложно. Важно, чтобы организм нормально отреагировал», — отметил фигурист.
Максим Клементьев