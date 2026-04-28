Валиева назвала топ-5 стран из тех, которые посетила

«Россия однозначно. Канада, Ванкувер. Италия, Комо. Франция, Куршевель. И Китай, Шанхай, — сказала Валиева в интервью “ДоброFON”.
В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года с аннулированием результатов за этот период. Срок отстранения завершился 25 декабря 2025 года. После возвращения спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской.
21 марта 2026 года на Кубке Первого канала Валиева впервые после дисквалификации выступила с короткой программой, получив 70,00 балла.